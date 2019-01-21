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Автобус с футболистами упал с обрыва в Боливии

21 января 2019 12:08
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Новости Боливии. В Боливии автобус с игроками одной из аргентинских футбольных команд упал с обрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами аварии стали 13 человек. Еще 20 травмированы.

Автобус с футболистами упал с обрыва в Боливии-1

По предварительным данным причиной происшествия могли стать проблемы с тормозной системой. Водитель потерял управление, и транспортное средство сорвалось со 100-метровой высоты. По факту ДТП ведётся расследование.

Автобус с футболистами упал с обрыва в Боливии-4

# ДТП # Фотофакт

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