Автобус с футболистами упал с обрыва в Боливии

Новости Боливии. В Боливии автобус с игроками одной из аргентинских футбольных команд упал с обрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами аварии стали 13 человек. Еще 20 травмированы.
Новости Боливии. В Боливии автобус с игроками одной из аргентинских футбольных команд упал с обрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами аварии стали 13 человек. Еще 20 травмированы.
По предварительным данным причиной происшествия могли стать проблемы с тормозной системой. Водитель потерял управление, и транспортное средство сорвалось со 100-метровой высоты. По факту ДТП ведётся расследование.