При нападении на военную базу в Афганистане погибли 18 человек

Новости Афганистана. В результате нападения на военную базу в Афганистане погибли 18 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 30 раненых доставлены в больницы.
Новости Афганистана. В результате нападения на военную базу в Афганистане погибли 18 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 30 раненых доставлены в больницы.
ЧП произошло в городе Майданшахр к юго-западу от Кабула. Боевики подъехали к базе спецслужб на заминированном автомобиле.
Троих злоумышленников удалось ликвидировать, однако четвёртый сумел привести бомбу в действие. На месте инцидента продолжают работать специалисты.