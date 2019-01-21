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При нападении на военную базу в Афганистане погибли 18 человек

21 января 2019 12:31
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Новости Афганистана. В результате нападения на военную базу в Афганистане погибли 18 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Около 30 раненых доставлены в больницы.

При нападении на военную базу в Афганистане погибли 18 человек-1

ЧП произошло в городе Майданшахр к юго-западу от Кабула. Боевики подъехали к базе спецслужб на заминированном автомобиле.

Троих злоумышленников удалось ликвидировать, однако четвёртый сумел привести бомбу в действие. На месте инцидента продолжают работать специалисты.

# Нападение # Фотофакт

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