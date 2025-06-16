Страны ЕС активно готовят системы здравоохранения к военным условиям

Экстремальные учения медиков, закупка бронежилетов и шлемов, а также перенос операционных в подземелья – и все это не увлекательный квест, а устрашающая реальность у наших западных соседей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Издание Politico сообщает, что страны Евросоюза, соседствующие с Союзным государством Беларуси и России, активно готовят свои национальные системы здравоохранения к работе в условиях реальной войны.

В Литве больницы запасаются медикаментами и электрогенераторами, в Эстонии готовятся к запуску локального интернета. Но активнее остальных в этом вопросе работает Польша, и это вполне ожидаемо. Так вот, Варшава намерена сделать подготовку к войне одной из тем своего председательства в Совете ЕС.