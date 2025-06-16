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Страны ЕС активно готовят системы здравоохранения к военным условиям

16 июня 2025 17:02
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Экстремальные учения медиков, закупка бронежилетов и шлемов, а также перенос операционных в подземелья – и все это не увлекательный квест, а устрашающая реальность у наших западных соседей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Издание Politico сообщает, что страны Евросоюза, соседствующие с Союзным государством Беларуси и России, активно готовят свои национальные системы здравоохранения к работе в условиях реальной войны. 

В Литве больницы запасаются медикаментами и электрогенераторами, в Эстонии готовятся к запуску локального интернета. Но активнее остальных в этом вопросе работает Польша, и это вполне ожидаемо. Так вот, Варшава намерена сделать подготовку к войне одной из тем своего председательства в Совете ЕС. 

Страны ЕС активно готовят системы здравоохранения к военным условиям-2

Дальше – больше. В Германии военными фобиями «вооружились» риелторы. Здесь это уже бизнес. Гражданам предлагают отели-убежища и бункеры. Разброс цен – от 35 до 180 евро в сутки. А в странах Балтии важнейшие объекты в стране пичкают всем необходимым для выживания в условиях войны. 

И настроения в обществе соответствующие. Свежий социологический опрос выявил, что жители ЕС всерьез встревожены подобными фобиями чиновников и живут фактически на пороховой бочке. 

# Европейский союз

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