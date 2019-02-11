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Александр Лукашенко поздравил президента Ирана с 40-й годовщиной победы Исламской революции

11 февраля 2019 18:58
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Новости Ирана. В Иране отмечают 40-ю годовщину победы Исламской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента Ирана с 40-й годовщиной победы Исламской революции-1

На площади Свободы в центре Тегерана состоялся многотысячный митинг. С торжественной речью выступил глава республики Хасан Рухани.

Александр Лукашенко поздравил президента Ирана с 40-й годовщиной победы Исламской революции-4

На празднования в страну прибыли сотни ученых, политиков и журналистов из других государств.

Александр Лукашенко поздравил президента Ирана с 40-й годовщиной победы Исламской революции-7

В мероприятиях вместе с рядовыми гражданами принимают участие официальные лица и военные. С праздником иранского лидера и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил президента Ирана с 40-й годовщиной победы Исламской революции-10

Александр Лукашенко поздравил президента Ирана с 40-й годовщиной победы Исламской революции-12

# Беларусь-Иран # Фотофакт

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