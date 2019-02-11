Александр Лукашенко поздравил президента Ирана с 40-й годовщиной победы Исламской революции

Новости Ирана. В Иране отмечают 40-ю годовщину победы Исламской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирана. В Иране отмечают 40-ю годовщину победы Исламской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На площади Свободы в центре Тегерана состоялся многотысячный митинг. С торжественной речью выступил глава республики Хасан Рухани.
На празднования в страну прибыли сотни ученых, политиков и журналистов из других государств.
В мероприятиях вместе с рядовыми гражданами принимают участие официальные лица и военные. С праздником иранского лидера и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.