Александр Лукашенко поздравил президента Ирана с 40-й годовщиной победы Исламской революции

Новости Ирана. В Иране отмечают 40-ю годовщину победы Исламской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площади Свободы в центре Тегерана состоялся многотысячный митинг. С торжественной речью выступил глава республики Хасан Рухани.

На празднования в страну прибыли сотни ученых, политиков и журналистов из других государств.