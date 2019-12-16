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Зачем дорожным службам Германии рассол?

16 декабря 2019 11:51
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Новости Германии. Скользкие дороги в Германии будут поливать огуречным рассолом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачем дорожным службам Германии рассол?-1

Ранее дорожные службы самостоятельно изготавливали солевой раствор для борьбы с гололёдом. В 2019 году производитель соленых огурцов в Баварии обратился к администрации и предложил использовать для поливки улиц рассол, который остается на заводе после изготовления продукции.

Зачем дорожным службам Германии рассол?-4

Власти планируют обработать им полторы тысячи километров дорог в рамках пилотного проекта. К слову, это сэкономит дорожным службам около 7 тонн соли.  

# Дороги # Фотофакт

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