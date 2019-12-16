В Италии контролируемым взрывом уничтожили авиабомбу времён войны

Новости Италии. Накануне в городе Бриндизи провели масштабную операцию по обезвреживанию снаряда, который был обнаружен во время реконструкции здания местного кинотеатра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На время проведения спецоперации, участие в которой принимали около тысячи правоохранителей, были закрыты местный аэропорт, железнодорожная станция, две больницы и тюрьма. Из опасной зоны были эвакуированы почти 55 тысяч человек.