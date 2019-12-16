Бразилия перенесёт своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Новости Бразилии. Бразилия намерена в 2020 году перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил сын бразильского президента Жаира Болсонару. Этим политическим шагом страна хочет подать пример для всех государств, расположенных в Латинской Америке.