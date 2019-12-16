Бразилия перенесёт своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Новости Бразилии. Бразилия намерена в 2020 году перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Бразилия намерена в 2020 году перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил сын бразильского президента Жаира Болсонару. Этим политическим шагом страна хочет подать пример для всех государств, расположенных в Латинской Америке.
Президент Бразилии обещал перенести диппредставительство в Иерусалим в ходе предвыборной кампании, однако считалось, что он отказался от этого намерения. Напомним, в конце 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и в мае 2018 перенёс туда американское посольство, что спровоцировало обострение палестино-израильского конфликта.