Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил Казахстан с Днём Независимости

16 декабря 2019 09:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Казахстан отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Казахстан с Днём Независимости -1

28 лет назад, в декабре 1991 года, республика заявила о собственном суверенитете. 16 и 17 декабря в стране – официальные выходные.

Александр Лукашенко поздравил Казахстан с Днём Независимости -4

Во всех городах проходят фестивали и ярмарки, а вечером небо озарится красочным салютом. С национальным праздником президента Казахстана и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Италии контролируемым взрывом уничтожили авиабомбу времён войны
16 декабря 2019 09:24

В Италии контролируемым взрывом уничтожили авиабомбу времён войны

В Австралии горят 400 тысяч гектаров заповедников
16 декабря 2019 09:16

В Австралии горят 400 тысяч гектаров заповедников

В Пекине отменены десятки авиарейсов из-за сильного снегопада
16 декабря 2019 09:06

В Пекине отменены десятки авиарейсов из-за сильного снегопада