Александр Лукашенко поздравил Казахстан с Днём Независимости

Новости Казахстана. Казахстан отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. Казахстан отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28 лет назад, в декабре 1991 года, республика заявила о собственном суверенитете. 16 и 17 декабря в стране – официальные выходные.
Во всех городах проходят фестивали и ярмарки, а вечером небо озарится красочным салютом. С национальным праздником президента Казахстана и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.