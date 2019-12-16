Александр Лукашенко поздравил Казахстан с Днём Независимости

Новости Казахстана. Казахстан отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 лет назад, в декабре 1991 года, республика заявила о собственном суверенитете. 16 и 17 декабря в стране – официальные выходные.