Забытая война: за 500 дней в Йемене погибли, как минимум, 6400 человек

Новости Йемена. Конфликт в Йемене тянется уже 500 дней. Гуманитарные организации называют его «Великой забытой войной». По самым грубым подсчетам,

за последние 16 месяцев здесь погибли 6400 человек, большинство из них –гражданские.

На самом деле, безусловно, в разы больше: международные организации ведут учёт лишь подтверждённых смертей. А на территории страны, подконтрольной партизанам-хуситам, нет официально признанных структур, которые бы регистрировали гибель людей.

Из 25 миллионов населения Йемена 60% страдает от недоедания, дефицита лекарств и даже от нехватки питьевой воды.

Два миллиона стали беженцами. Обе стороны конфликта – и хуситы, и коалиция, во главе с саудитами – о безопасности мирного населения не пекутся совершенно.

Вот и 9 августа по столице страны Сане, несмотря на формальное перемирие, был нанесен бомбовый удар.

Который пришелся по жилому кварталу: здесь отработала авиация коалиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.