В Теннеси опрокинулась корзина колеса обозрения: три девочки упали с высоты в 10 метров

Новости США. Второй за одни только сутки печальный инцидент случился на американских аттракционах. На сей раз в Теннеси: опрокинулась корзина колеса обозрения. Из неё выпали три девочки в возрасте от 10 до 16 лет.

Упав с высоты в 10 метров, они остались живы, но состояние их оценивается как исключительно тяжелое и врачи энергично борются за их спасение.

Теннесийский парк развлечений закрыт до окончания разбирательств, как и аквапарк в Канзас-сити (там накануне с самой высокой водной горки планеты упал и погиб ребенок). Канзаский аттракцион знаменит тем, что съезжать там приходиться с высоты в 51 метр, а скорость спуска достигает 100 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.