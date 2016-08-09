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Президент Беларуси выразил соболезнования Мексике в связи с жертвами урагана «Эрл»

09 августа 2016 11:20
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Новости Мексики. Два мексиканских штата понесли наиболее серьезный ущерб в результате буйства тропического шторма «Эрл». По меньшей мере 40 человек погибли под оползнями в нескольких  деревнях.

В потоках утонуло как минимум шесть населенных пунктов.

Стихией повреждены дома на полуострове Юкатан. В этом бедном регионе большая часть жилья – хижины, которые оказались просто не способны противостоять напору урагана, потокам воды и жидкой грязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Мексики в связи с жертвами паводка и оползней.

# Ураганы # Фотофакт

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