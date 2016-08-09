Президент Беларуси выразил соболезнования Мексике в связи с жертвами урагана «Эрл»

Новости Мексики. Два мексиканских штата понесли наиболее серьезный ущерб в результате буйства тропического шторма «Эрл». По меньшей мере 40 человек погибли под оползнями в нескольких деревнях.

В потоках утонуло как минимум шесть населенных пунктов.

Стихией повреждены дома на полуострове Юкатан. В этом бедном регионе большая часть жилья – хижины, которые оказались просто не способны противостоять напору урагана, потокам воды и жидкой грязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.