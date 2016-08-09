Против Хиллари Клинтон выдвинуты обвинения в соучастии причинения смерти, клевете и халатности

Новости США. Новый поворот в американской предвыборной кампании. По кандидату демократов нанесён удар с неожиданной стороны, но сокрушительной силы. Хиллари Клинтон вчинили иск по обвинению в клевете, халатности и в «соучастии в причинении смерти в результате насильственных действий».

Обвиняют Клинтон родственники американцев, что погибли в ливийском Бенгази в сентябре 2012. Тогда 4 гражданина США, включая посла страны в Ливии, были убиты туземными экстремистами. Хиллари трудилась в ту пору секретарём Госдепа и в качестве министра иностранных дел не проявила должной энергии в спасении своих подчинённых.

Формальные основания для удовлетворения иска есть и, в худшем случае, Клинтон может грозить тюрьма. А это, очевидно, с президентством никак не совместишь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.