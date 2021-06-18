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Заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю на 30%

18 июня 2021 12:22
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Коронавирус активизировался. Заболеваемость по России выросла за неделю на 30 %. Основной прирост составляют люди в возрасте 30-40 лет. Власти Москвы разрешили отстранять от работы непривившихся сотрудников без сохранения без зарплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю на 30%-1

В Великобритании впервые с февраля выявили более 10 тысяч заболевших COVID-19 за сутки. Индийский штамм впервые обнаружен в Литве. Он отмечен у человека, который прибыл из Узбекистана.

Заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю на 30%-4

Тем временем с 25 июня Германия открывает границы для привитых иностранцев. В Австрии, где активно проводится вакцинация, с 1 июля отменяют комендантский час. Заведения общественного питания смогут работать без временных ограничений, возобновят работу ночные клубы и бары, будут разрешены массовые мероприятия и ослаблен масочный режим.

# Коронавирус # Фотофакт

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