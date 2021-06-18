Заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю на 30%

Коронавирус активизировался. Заболеваемость по России выросла за неделю на 30 %. Основной прирост составляют люди в возрасте 30-40 лет. Власти Москвы разрешили отстранять от работы непривившихся сотрудников без сохранения без зарплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании впервые с февраля выявили более 10 тысяч заболевших COVID-19 за сутки. Индийский штамм впервые обнаружен в Литве. Он отмечен у человека, который прибыл из Узбекистана.