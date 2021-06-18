В Ивано-Франковске восемь подростков отравились неизвестным веществом

Новости Украины. В Ивано-Франковске восемь подростков были срочно доставлены в больницу после отравления неизвестным веществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в общежитии колледжа технологий и бизнеса. В самом здании, а также в четырех многоэтажных жилых домах, расположенных поблизости, ощущался резкий запах неизвестного вещества.