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В Ивано-Франковске восемь подростков отравились неизвестным веществом

18 июня 2021 09:52
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Новости Украины. В Ивано-Франковске восемь подростков были срочно доставлены в больницу после отравления неизвестным веществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

В Ивано-Франковске восемь подростков отравились неизвестным веществом-1

Инцидент произошел в общежитии колледжа технологий и бизнеса. В самом здании, а также в четырех многоэтажных жилых домах, расположенных поблизости, ощущался резкий запах неизвестного вещества.

В Ивано-Франковске восемь подростков отравились неизвестным веществом-4

Специалисты обследовали территорию. Утечки природного газа не обнаружено. Произведенные замеры воздуха также не показали наличие опасных веществ. Расследование продолжается.

# Массовое отравление # Фотофакт

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