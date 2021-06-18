В Чехии полиция заметила машину со сковородкой на крыше. Смотрите, что было дальше

Новости Чехии. Курьезный случай произошел в Чехии. Полиция города Пардубице заметила, как одна из легковых машин едет со сковородкой на крыше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чехии. Курьезный случай произошел в Чехии. Полиция города Пардубице заметила, как одна из легковых машин едет со сковородкой на крыше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Машину стражи правопорядка решили догнать и остановить, ведь посуда могла упасть на дорогу и спровоцировать аварию.
Женщина-водитель была очень удивлена причиной остановки. Оказалось, что она приготовила обед, который планировала отвезти родственнице, но из-за своей забывчивости сковородка осталась снаружи. Полицейские посмеялись вместе с женщиной и решили ее не штрафовать.