В Чехии полиция заметила машину со сковородкой на крыше. Смотрите, что было дальше

Новости Чехии. Курьезный случай произошел в Чехии. Полиция города Пардубице заметила, как одна из легковых машин едет со сковородкой на крыше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машину стражи правопорядка решили догнать и остановить, ведь посуда могла упасть на дорогу и спровоцировать аварию.