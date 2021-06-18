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В Чехии полиция заметила машину со сковородкой на крыше. Смотрите, что было дальше

18 июня 2021 10:14
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Новости Чехии. Курьезный случай произошел в Чехии. Полиция города Пардубице заметила, как одна из легковых машин едет со сковородкой на крыше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии полиция заметила машину со сковородкой на крыше. Смотрите, что было дальше-1

Машину стражи правопорядка решили догнать и остановить, ведь посуда могла упасть на дорогу и спровоцировать аварию.

В Чехии полиция заметила машину со сковородкой на крыше. Смотрите, что было дальше-4

Женщина-водитель была очень удивлена причиной остановки. Оказалось, что она приготовила обед, который планировала отвезти родственнице, но из-за своей забывчивости сковородка осталась снаружи. Полицейские посмеялись вместе с женщиной и решили ее не штрафовать.

# Необычное # Фотофакт

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