Посмотрите, как сёрферы у побережья Рио катаются на трёхметровых волнах

Новости Бразилии. Серферы в Рио-де-Жанейро вышли на легендарные пляжи, когда огромные волны обрушились на береговые линии города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Серферы в Рио-де-Жанейро вышли на легендарные пляжи, когда огромные волны обрушились на береговые линии города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильный ветер до 20 метров в секунду создает незабываемые моменты.
Волны достигают 3 метров в высоту. Такая погода у побережья – не только раздолье для серферов. Экстремалов хватает.
Судя по этим кадрам, ничто не мешает заняться и рыбалкой.