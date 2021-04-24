Посмотрите, как сёрферы у побережья Рио катаются на трёхметровых волнах

Новости Бразилии. Серферы в Рио-де-Жанейро вышли на легендарные пляжи, когда огромные волны обрушились на береговые линии города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер до 20 метров в секунду создает незабываемые моменты.

Волны достигают 3 метров в высоту. Такая погода у побережья – не только раздолье для серферов. Экстремалов хватает.