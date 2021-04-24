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Посмотрите, как сёрферы у побережья Рио катаются на трёхметровых волнах

24 апреля 2021 12:31
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Новости Бразилии. Серферы в Рио-де-Жанейро вышли на легендарные пляжи, когда огромные волны обрушились на береговые линии города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотрите, как сёрферы у побережья Рио катаются на трёхметровых волнах-1

Посмотрите, как сёрферы у побережья Рио катаются на трёхметровых волнах-3

Сильный ветер до 20 метров в секунду создает незабываемые моменты.

Посмотрите, как сёрферы у побережья Рио катаются на трёхметровых волнах-6

Посмотрите, как сёрферы у побережья Рио катаются на трёхметровых волнах-8

Волны достигают 3 метров в высоту. Такая погода у побережья – не только раздолье для серферов. Экстремалов хватает.

Посмотрите, как сёрферы у побережья Рио катаются на трёхметровых волнах-11

Посмотрите, как сёрферы у побережья Рио катаются на трёхметровых волнах-13

Судя по этим кадрам, ничто не мешает заняться и рыбалкой.

# Серфинг # Фотофакт

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