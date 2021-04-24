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Военный вертолёт врезался в дом в Зимбабве. Погибли четыре человека, в том числе ребёнок

24 апреля 2021 12:30
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Новости Зимбабве. Трагедия в Зимбабве. Военный вертолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, потерпел крушение вблизи столицы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военный вертолёт врезался в дом в Зимбабве. Погибли четыре человека, в том числе ребёнок-1

Воздушное судно врезалось в дом. Погибли четыре человека – два пилота, технический специалист, а также ребенок на земле. Мать малыша, а также второй ребенок получили ожоги и были доставлены в больницу.

Военный вертолёт врезался в дом в Зимбабве. Погибли четыре человека, в том числе ребёнок-4

На месте происшествия идут спасательные работы. Причина падения вертолета пока не установлена.

# Крушение вертолета # Фотофакт

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