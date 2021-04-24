Военный вертолёт врезался в дом в Зимбабве. Погибли четыре человека, в том числе ребёнок

Новости Зимбабве. Трагедия в Зимбабве. Военный вертолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, потерпел крушение вблизи столицы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Зимбабве. Трагедия в Зимбабве. Военный вертолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, потерпел крушение вблизи столицы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воздушное судно врезалось в дом. Погибли четыре человека – два пилота, технический специалист, а также ребенок на земле. Мать малыша, а также второй ребенок получили ожоги и были доставлены в больницу.
На месте происшествия идут спасательные работы. Причина падения вертолета пока не установлена.