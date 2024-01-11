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Забастовка полицейских в Папуа – Новой Гвинее вызвала массовые беспорядки и грабежи

11 января 2024 07:34
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В Папуа – Новой Гвинее вспыхнули массовые беспорядки. В столице страны толпы людей грабят магазины и поджигают машины. Погибли по меньшей мере 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забастовка полицейских в Папуа – Новой Гвинее вызвала массовые беспорядки и грабежи-1

И остановить мародеров некому. Волнения спровоцировала массовая забастовка полицейских, недовольных сокращением зарплат. На работу не вышли несколько сотен стражей правопорядка. В то время, когда они митинговали, начались грабежи и погромы. Губернатор столичного округа заявил, что ситуация вышла из-под контроля, и призвал жителей прекратить беспорядки. Также он сообщил о многочисленных жертвах погромов, но число погибших не уточнил.

# Массовые беспорядки

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