Протесты немецких фермеров привели к дефициту продуктов в магазинах Германии

Массовые протесты в Германии привели к дефициту продуктов в магазинах. По данным опросов, почти 70 % немцев поддерживают фермеров, которые выступают против отмены льгот на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В немецких супермаркетах, в том числе в Берлине, заканчиваются продукты. Их просто не могут привезти по перекрытым шоссе. На железной дороге забастовка продлится до конца недели. Власти пытались запретить ее через суд, но иск отклонили. Политологи заявляют, что протесты, которые охватили всю страну, могут привести к отставке правительства ФРГ.