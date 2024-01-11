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Протесты немецких фермеров привели к дефициту продуктов в магазинах Германии

11 января 2024 07:30
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Массовые протесты в Германии привели к дефициту продуктов в магазинах. По данным опросов, почти 70 % немцев поддерживают фермеров, которые выступают против отмены льгот на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты немецких фермеров привели к дефициту продуктов в магазинах Германии-1

В немецких супермаркетах, в том числе в Берлине, заканчиваются продукты. Их просто не могут привезти по перекрытым шоссе. На железной дороге забастовка продлится до конца недели. Власти пытались запретить ее через суд, но иск отклонили. Политологи заявляют, что протесты, которые охватили всю страну, могут привести к отставке правительства ФРГ.

# Акции протеста

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