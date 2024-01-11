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В Японии продолжаются поисково-спасательные работы в зоне землетрясений

11 января 2024 07:32
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Не менее 52 человек числятся пропавшими без вести в Японии в зоне землетрясений. Поисково-спасательные операции не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии продолжаются поисково-спасательные работы в зоне землетрясений-1

В них задействованы экстренные службы, полиция и военные. По последним данным, минимум 206 человек погибли, около 600 получили ранения. В эвакуационных центрах находятся почти 30 тысяч жителей районов, затронутых стихией.

# Землетрясение

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