В Японии продолжаются поисково-спасательные работы в зоне землетрясений

Не менее 52 человек числятся пропавшими без вести в Японии в зоне землетрясений. Поисково-спасательные операции не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не менее 52 человек числятся пропавшими без вести в Японии в зоне землетрясений. Поисково-спасательные операции не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В них задействованы экстренные службы, полиция и военные. По последним данным, минимум 206 человек погибли, около 600 получили ранения. В эвакуационных центрах находятся почти 30 тысяч жителей районов, затронутых стихией.