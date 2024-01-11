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ВСУ атаковали беспилотниками три региона РФ

11 января 2024 07:26
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Согласно сообщению в Telegram-канале Минобороны РФ, Киев попытался совершить атаку на территории трех регионов России с помощью беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

11 января примерно в 04:30 по московскому времени была пресечена попытка террористического акта киевского режима в отношении объектов на российской территории.

Три беспилотника были перехвачены над Ростовской, Тульской и Калужской областями. По сообщению губернатора Калужской области, беспилотный летательный аппарат взорвался над насосной станцией на окраине Калуги, в результате чего было повреждено здание. Тем не менее возгораний и жертв нет.

ВСУ продолжают обстрелы приграничных российских территорий и проводят диверсии.

# Международная политика

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