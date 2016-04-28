Забастовка медиков в Великобритании: люди не хотят работать 7 дней в неделю

Новости Великобритании. Забастовка интернов и медперсонала парализовала работу системы здравоохранения Англии. По всей стране отменено больше 100 тысяч плановых приемов и операций. На улицы вышли около 37 тысяч медработников. В основном это те, чей стаж не превышает 10 лет. Это самая крупная акция протеста за последние годы.

Участники выступают против реформы здравоохранения.

На днях министерство предложило ввести семидневную рабочую неделю, при этом базовые оклады врачей остались на прежнем уровне.

Забастовка британских медработников продолжается второй день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве здравоохранения уже заявили, что если за это время кто-то из пациентов умрет из-за отсутствия помощи, ответственность возложат на протестующих.