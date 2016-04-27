Поддельные лекарства: в США зафиксировано более полусотни случаев отравления, 14 человек погибли

Новости США. В Соединенных Штатах разгорается скандал в сфере здравоохранения. От употребления поддельного анальгетика скончались 14 человек. В штате Калифорния с марта зафиксировано уже 52 подобных случая. Еще 7 человек госпитализированы в районе города Сан-Франциско.

Пациенты жаловались на тошноту, рвоту и затруднённое дыхание. В последние несколько недель они принимали лекарство, считая, что пьют болеутоляющее.

Правоохранители ищут источник распространения данных таблеток и пытаются установить связь между случаями его появления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.