Теракт в Дамаске: взорвана заминированная машина, погибли минимум 8 человек

Новости Сирии. В столице Сирии совершён теракт. На юге города Саеда Зейнаб взлетела на воздух заминированная машина. Взрыв произошёл недалеко от блокпоста сирийской армии. По разным данным, погибли от 8 до 15 человек, более 80 получили ранения. Район, где произошла атака, населяют преимущественно мусульмане-шииты.

Напомню, в конце февраля в этом квартале начались ожесточенные бои. Террористы провели целую серию терактов. В результате взрывов погибли более 75 человек, около двухсот получили ранения.

Ответственность за все эти теракты взяла на себя группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.