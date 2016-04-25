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Теракт в Дамаске: взорвана заминированная машина, погибли минимум 8 человек

25 апреля 2016 13:38
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Новости Сирии. В столице Сирии совершён теракт. На юге города Саеда Зейнаб взлетела на воздух заминированная машина. Взрыв произошёл недалеко от блокпоста сирийской армии. По разным данным, погибли от 8 до 15 человек, более 80 получили ранения. Район, где произошла атака, населяют преимущественно мусульмане-шииты.

Напомню, в конце февраля в этом квартале начались ожесточенные бои. Террористы провели целую серию терактов. В результате взрывов погибли более 75 человек, около двухсот получили ранения. 

Ответственность за все эти теракты взяла на себя группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Сирии

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