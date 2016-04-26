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Взрыв в пассажирском автобусе в Ереване: 2 человека погибли, 7 ранены

26 апреля 2016 07:18
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Новости Армении. Всю ночь продолжались следственные действия на месте прогремевшего минувшим вечером в Ереване взрыва. Его жертвами стали два человека, семеро ранены, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Власти объявили, что в маршрутном автобусе детонировало взрывное устройство фугасного типа. Говорить о теракте однако преждевременно, но эта версия рассматривается как наиболее вероятная. Фугас находился либо в руках одного из пассажиров, либо под сиденьем. Автобус выгорел дотла. Раненых эвакуировали водители такси, стоянка которых была расположена рядом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Взрыв

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