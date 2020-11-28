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За сутки в мире коронавирусом заболели более 441 тысячи человек

28 ноября 2020 12:45
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Более 441 тысячи человек в мире заразились коронавирусом за сутки. Число летальных исходов выросло более чем на 9 000, достигнув почти 1,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки в мире коронавирусом заболели более 441 тысячи человек-1

Лидером по числу заболевших по-прежнему остаются США – 13 миллионов. Власти Лос-Анжелеса с 30 ноября рекомендовали выходить на улицу только в случае необходимости.

В Грузии с 28 ноября вводятся масштабные ограничения – закрываются магазины, рестораны, прекращает работу общественный транспорт. Локдаун будет действовать до 31 января.

За сутки в мире коронавирусом заболели более 441 тысячи человек-4

Бельгия продлила жесткий карантин до 15 января. При этом с 1 декабря власти разрешили открыть все магазины.

В нескольких регионах и городах Великобритании, в том числе в Лондоне, со 2 декабря посетителям баров и ресторанов запретят выпивать после еды. Люди будут обязаны покинуть заведение сразу после завершения приема пищи.

# Коронавирус # Фотофакт

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