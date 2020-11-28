За сутки в мире коронавирусом заболели более 441 тысячи человек

Более 441 тысячи человек в мире заразились коронавирусом за сутки. Число летальных исходов выросло более чем на 9 000, достигнув почти 1,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидером по числу заболевших по-прежнему остаются США – 13 миллионов. Власти Лос-Анжелеса с 30 ноября рекомендовали выходить на улицу только в случае необходимости.

В Грузии с 28 ноября вводятся масштабные ограничения – закрываются магазины, рестораны, прекращает работу общественный транспорт. Локдаун будет действовать до 31 января.