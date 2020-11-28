В день визита в Сомали главы Пентагона произошёл теракт: погибли шесть человек

Террорист привел в действие взрывное устройство у контрольно-пропускного пункта рядом с воздушной гаванью. Целью атаки был высокопоставленный сотрудник национальных агентств разведки и службы безопасности. В результате атаки погибли как минимум шесть человек, еще 12 были ранены. Один из погибших был сотрудником посольства Эфиопии. Обстоятельства трагедии расследуют полиция и спецслужбы.