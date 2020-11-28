В Калифорнии во время «чёрной пятницы» произошла стрельба в торговом центре

Новости США. Стрельба в Калифорнии. Один человек погиб, еще один ранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел во время распродаж в «черную пятницу» – в это время в торговых центрах нередко происходят конфликты. В этот раз прибывшие полицейские города Сакраменто обнаружили двух людей с огнестрельными ранениями. Один скончался до приезда скорой помощи, за жизнь второго сейчас борются врачи. Покупатели и персонал срочно эвакуированы из здания.