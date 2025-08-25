Прямой эфир

За сутки в горах Румынии погибли четыре человека

25 августа 2025 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В горных районах Румынии за сутки погибли четыре человека, еще 11 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки в горах Румынии погибли четыре человека-2

На выходных спасатели получили десятки вызовов. Пока они смогли оказать помощь только 35 попавшим в беду. Тех, кто оказался в ловушке, пришлось эвакуировать вертолетами. Причины гибели людей выясняются. Власти предупредили о повышенной опасности в горах и призвали туристов воздержаться от экстремального отдыха.

# Новости Румынии # Горы и скалы

Другие новости рубрики

Все новости
Россия и Украина провели обмен пленными
24 августа 2025 13:50

Россия и Украина провели обмен пленными

В Молдове протестующие требуют освобождения политзаключённых
24 августа 2025 13:50

В Молдове протестующие требуют освобождения политзаключённых

Признаков возгорания на месте взрыва в Центральном детском магазине в Москве не обнаружено
24 августа 2025 13:40

Признаков возгорания на месте взрыва в Центральном детском магазине в Москве не обнаружено