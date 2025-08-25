За сутки в горах Румынии погибли четыре человека

В горных районах Румынии за сутки погибли четыре человека, еще 11 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выходных спасатели получили десятки вызовов. Пока они смогли оказать помощь только 35 попавшим в беду. Тех, кто оказался в ловушке, пришлось эвакуировать вертолетами. Причины гибели людей выясняются. Власти предупредили о повышенной опасности в горах и призвали туристов воздержаться от экстремального отдыха.