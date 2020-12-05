Погибли около 20 человек. В Бразилии с моста рухнул автобус

Новости Бразилии. В Бразилии с моста упал автобус: погибли около 20 человек, почти 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейсовый автобус вез пассажиров в Сан-Паулу. На виадуке он вылетел за ограждения и рухнул на железнодорожные пути. При этом водителю удалось выпрыгнуть из автобуса и сбежать с места аварии. Сейчас его поисками занимается полиция.