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Погибли около 20 человек. В Бразилии с моста рухнул автобус

05 декабря 2020 13:08
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Новости Бразилии. В Бразилии с моста упал автобус: погибли около 20 человек, почти 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, причиной ДТП стал отказ тормозов.

Погибли около 20 человек. В Бразилии с моста рухнул автобус-1

Рейсовый автобус вез пассажиров в Сан-Паулу. На виадуке он вылетел за ограждения и рухнул на железнодорожные пути. При этом водителю удалось выпрыгнуть из автобуса и сбежать с места аварии. Сейчас его поисками занимается полиция.

# Авария # Фотофакт

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