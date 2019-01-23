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За строительство песчаных замков на одном из островов Филиппин может грозить тюремный срок

23 января 2019 09:23
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Новости Филиппин. На филиппинском острове Борокай запретили строить песчаные замки. Нарушителям предписания может грозить тюремный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За строительство песчаных замков на одном из островов Филиппин может грозить тюремный срок-1

Такие меры были предприняты в связи с ростом числа мошенников, которые требовали с туристов деньги за фото со скульптурами из песка.

За строительство песчаных замков на одном из островов Филиппин может грозить тюремный срок-4

Злоумышленники размещали постройки в таких местах, где их легко сфотографировать, после чего подходили к отдыхающим и требовали оплаты. А пока очередная жертва приходила в себя, ее нередко обворовывали.

# Закон # Фотофакт

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