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На борт МКС требуются женщины-космонавты

23 января 2019 06:51
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Новости России. «Роскосмос» собирается пополнить отряд космонавтов представительницами прекрасной половины человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борт МКС требуются женщины-космонавты-1

На борт МКС требуются женщины-космонавты. И это уже не просто инициатива, а официальная вакансия. Конечно, не для всех – отбор очень жесткий. Так, в 2018 году из 80 заявок не прошла ни одна. За всю историю российской космонавтики за пределы Земли вылетали только четыре представительницы прекрасного пола. И вот шанс стать пятой, однако никаких гендерных поблажек: физподготовка, здоровье, психологические особенности – проверяется все.

На борт МКС требуются женщины-космонавты-4

Одно из условий отбора в женский отряд – опыт исследовательской деятельности. В ближайшие годы планируется заметно увеличить число экспериментов на МКС. А значит, и спрос идет на специалистов-медиков, биологов, химиков. И вовсе не по половому признаку, главное – чтобы специалист был качественный.

# Космос

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