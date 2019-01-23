Новости России. «Роскосмос» собирается пополнить отряд космонавтов представительницами прекрасной половины человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. «Роскосмос» собирается пополнить отряд космонавтов представительницами прекрасной половины человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На борт МКС требуются женщины-космонавты. И это уже не просто инициатива, а официальная вакансия. Конечно, не для всех – отбор очень жесткий. Так, в 2018 году из 80 заявок не прошла ни одна. За всю историю российской космонавтики за пределы Земли вылетали только четыре представительницы прекрасного пола. И вот шанс стать пятой, однако никаких гендерных поблажек: физподготовка, здоровье, психологические особенности – проверяется все.
Одно из условий отбора в женский отряд – опыт исследовательской деятельности. В ближайшие годы планируется заметно увеличить число экспериментов на МКС. А значит, и спрос идет на специалистов-медиков, биологов, химиков. И вовсе не по половому признаку, главное – чтобы специалист был качественный.