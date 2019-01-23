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Злоумышленники ограбили банк в Париже и облили неизвестной жидкостью посетителей и персонал

23 января 2019 08:43
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Новости Франции. В Париже расследуют дерзкое ограбление банка, который расположен в нескольких сотнях метров от Елисейского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники ограбили банк в Париже и облили неизвестной жидкостью посетителей и персонал-1

Вооруженные злоумышленники вломились в учреждение, связали и облили неизвестной жидкостью посетителей и персонал. Затем они вскрыли несколько десятков ячеек, забрали деньги и драгоценности, а затем скрылись.

Злоумышленники ограбили банк в Париже и облили неизвестной жидкостью посетителей и персонал-4

Работники банка смогли вызвать полицию лишь после ухода грабителей.

# Ограбление # Фотофакт

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