Злоумышленники ограбили банк в Париже и облили неизвестной жидкостью посетителей и персонал

Новости Франции. В Париже расследуют дерзкое ограбление банка, который расположен в нескольких сотнях метров от Елисейского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооруженные злоумышленники вломились в учреждение, связали и облили неизвестной жидкостью посетителей и персонал. Затем они вскрыли несколько десятков ячеек, забрали деньги и драгоценности, а затем скрылись.