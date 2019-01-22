Царство льда и причудливых узоров. Озеро Байкал застыло, создав особенный рельеф

Новости России. Озеро Байкал, лед которого в зимнее время покрывается потрясающими узорами, становится точкой притяжения туристов со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миллионы тонн воды застывают только к середине зимы, создавая особенный рельеф из огромных ледяных глыб и плит. Глубины акватории превращаются в настоящее царство с подводными пещерами из прозрачных стен. А на поверхности озеро словно хрупкий хрусталь. Сквозь лед и многометровую толщу воды можно разглядеть дно, а если повезет – и обитателей. Таким Байкал будет оставаться еще два с половиной месяца.