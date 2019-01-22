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Царство льда и причудливых узоров. Озеро Байкал застыло, создав особенный рельеф

22 января 2019 14:07
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Новости России. Озеро Байкал, лед которого в зимнее время покрывается потрясающими узорами, становится точкой притяжения туристов со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Царство льда и причудливых узоров. Озеро Байкал застыло, создав особенный рельеф-1

Миллионы тонн воды застывают только к середине зимы, создавая особенный рельеф из огромных ледяных глыб и плит. Глубины акватории превращаются в настоящее царство с подводными пещерами из прозрачных стен. А на поверхности озеро словно хрупкий хрусталь. Сквозь лед и многометровую толщу воды можно разглядеть дно, а если повезет – и обитателей. Таким Байкал будет оставаться еще два с половиной месяца.

Царство льда и причудливых узоров. Озеро Байкал застыло, создав особенный рельеф-4

# Природные явления # Фотофакт

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