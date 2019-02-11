За рисунки на пляже туристам в Испании грозит огромный штраф или тюрьма

Новости Испании. Туристам в Испании может грозить внушительный штраф и даже тюремное заключение за рисунки на пляже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые правила введены на острове Гран-Канария.
Новости Испании. Туристам в Испании может грозить внушительный штраф и даже тюремное заключение за рисунки на пляже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые правила введены на острове Гран-Канария.
Такими радикальными методами экологи решили бороться за сохранение песчаных дюн Маспаломас. Они занимают 400 гектаров и являются местной достопримечательностью.
Специалисты считают, что если путешественники продолжат рисовать и выкладывать камнями рисунки на пляже, красота песчаных дюн будет утрачена. Нарушителям придется заплатить штраф в размере 600 евро.