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За рисунки на пляже туристам в Испании грозит огромный штраф или тюрьма

11 февраля 2019 08:42
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Новости Испании. Туристам в Испании может грозить внушительный штраф и даже тюремное заключение за рисунки на пляже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые правила введены на острове Гран-Канария.

За рисунки на пляже туристам в Испании грозит огромный штраф или тюрьма-1

За рисунки на пляже туристам в Испании грозит огромный штраф или тюрьма-3

Такими радикальными методами экологи решили бороться за сохранение песчаных дюн Маспаломас. Они занимают 400 гектаров и являются местной достопримечательностью.

Специалисты считают, что если путешественники продолжат рисовать и выкладывать камнями рисунки на пляже, красота песчаных дюн будет утрачена. Нарушителям придется заплатить штраф в размере 600 евро.

За рисунки на пляже туристам в Испании грозит огромный штраф или тюрьма-6

# Закон # Фотофакт

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