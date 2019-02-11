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На улицы Мадрида вышли тысячи людей, выступая против независимости Каталонии

11 февраля 2019 08:21
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Новости Испании. Многотысячный митинг за единство страны прошел в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 45 тысяч человек вышли на улицы, выступая против независимости Каталонии и за досрочные парламентские выборы.

На улицы Мадрида вышли тысячи людей, выступая против независимости Каталонии -1

На улицы Мадрида вышли тысячи людей, выступая против независимости Каталонии -3

Поводом для протестов стало предложение правительства начать переговоры с политическими силами, выступающим за независимость Каталонии.

Акция прошла накануне первого заседания суда по делу 12 политиков, обвиняемых в проведении референдума о независимости региона 1 октября 2017 года.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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