На улицы Мадрида вышли тысячи людей, выступая против независимости Каталонии

Новости Испании. Многотысячный митинг за единство страны прошел в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 45 тысяч человек вышли на улицы, выступая против независимости Каталонии и за досрочные парламентские выборы.
Новости Испании. Многотысячный митинг за единство страны прошел в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 45 тысяч человек вышли на улицы, выступая против независимости Каталонии и за досрочные парламентские выборы.
Поводом для протестов стало предложение правительства начать переговоры с политическими силами, выступающим за независимость Каталонии.
Акция прошла накануне первого заседания суда по делу 12 политиков, обвиняемых в проведении референдума о независимости региона 1 октября 2017 года.