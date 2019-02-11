В Стокгольме в жилом доме прогремел взрыв, есть погибшие

Новости Швеции. Взрыв прогремел в жилом доме на юге Стокгольма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погиб, по меньшей мере, один человек.
Новости Швеции. Взрыв прогремел в жилом доме на юге Стокгольма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погиб, по меньшей мере, один человек.
Прибывшие к месту ЧП пожарные и полицейские эвакуировали жильцов близлежащих домов. Территорию оцепили.
Специалисты пытаются установить детали происшествия. По данным местных изданий, причиной взрыва могла стать детонация бомбы.