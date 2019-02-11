В Калифорнии автомобиль протаранил группу людей

Новости США. Автомобиль выехал на тротуар и протаранил группу пешеходов в штате Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в городе Фуллертон.

Под колесами автомобиля оказались девять человек. Чтобы освободить пострадавших, очевидцам и сотрудникам правоохранительных органов пришлось поднимать машину. Получивших травмы людей доставили в больницу.

Виновника инцидента задержали. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.