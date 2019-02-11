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В Калифорнии автомобиль протаранил группу людей

11 февраля 2019 08:36
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Новости США. Автомобиль выехал на тротуар и протаранил группу пешеходов в штате Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в городе Фуллертон.

В Калифорнии автомобиль протаранил группу людей -1

Под колесами автомобиля оказались девять человек. Чтобы освободить пострадавших, очевидцам и сотрудникам правоохранительных органов пришлось поднимать машину. Получивших травмы людей доставили в больницу.

Виновника инцидента задержали. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В Калифорнии автомобиль протаранил группу людей -4

В Калифорнии автомобиль протаранил группу людей -6

В Калифорнии автомобиль протаранил группу людей -8

# Авария в США # Фотофакт

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