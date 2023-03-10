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ООН: финансовая помощь Афганистану может сократиться из-за ущемления прав женщин

10 марта 2023 07:47
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Международная финансовая помощь Афганистану может существенно сократиться. Такое предупреждение сделали в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН: финансовая помощь Афганистану может сократиться из-за ущемления прав женщин-1

Причиной стала репрессивная политика талибов в отношении афганских женщин. Ущемление их прав поставило на паузу все дискуссии о выделении средств на восстановление страны. Хотя ранее ООН обратилась к международному сообществу с самым крупным призывом о помощи, попросив в этом году более 4,5 миллиарда долларов.

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# ООН # Фотофакт

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