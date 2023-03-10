Решение Польши по беженцам из Украины нанесло удар по президенту Зеленскому

Украинские беженцы с марта 2023 года должны оплачивать пятьдесят процентов стоимости проживания. Такое нововведение ударило по президенту Зеленскому, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Так, украинские беженцы, находящиеся на польской территории свыше 120 дней, теперь самостоятельно платят половину за проживание. Сообщается, что уже с мая текущего года те, кто живет в Польше свыше 180 дней, оплачивать будут уже семьдесят пять процентов.

Закон, обязывающий украинцев возмещать часть суммы за проживание принят в силу того, что Польша не может платить за восемьдесят тысяч человек, денег нет, аргументируют власти. Кроме того, польские эксперты настаивают, что поддерживать украинцев на польской территории достаточно в срок до года, чтобы у беженцев была мотивация.