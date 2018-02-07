За неделю в Украине корью заболели 930 человек

Новости Украины. В Украине растет число заболевших корью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Украине растет число заболевших корью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только за последнюю неделю зарегистрировано 930 новых случаев. Накануне стало известно о еще одной жертве инфекции. 25-летняя девушка умерла от осложнений, вызванных болезнью. Всего с начала 2018 года в Украине инфекция унесла жизни четырех человек, а общее число заболевших – 3 554.
В ответ на вспышку инфекции ЮНИСЕФ приобрел более миллиона дополнительных доз вакцин. Первая партия будет поставлена в страну уже в конце февраля.