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За неделю в Украине корью заболели 930 человек

07 февраля 2018 06:49
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Новости Украины. В Украине растет число заболевших корью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За неделю в Украине корью заболели 930 человек-1

Только за последнюю неделю зарегистрировано 930 новых случаев. Накануне стало известно о еще одной жертве инфекции. 25-летняя девушка умерла от осложнений, вызванных болезнью. Всего с начала 2018 года в Украине инфекция унесла жизни четырех человек, а общее число заболевших – 3 554.

За неделю в Украине корью заболели 930 человек-4

В ответ на вспышку инфекции ЮНИСЕФ приобрел более миллиона дополнительных доз вакцин. Первая партия будет поставлена в страну уже в конце февраля.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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