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Во французском Марселе мужчина устроил стрельбу на улице: что известно о злоумышленнике

06 февраля 2018 11:40
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Новости Франции. Во французском Марселе неизвестный мужчина устроил стрельбу на улице, после чего забаррикадировался в квартире жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во французском Марселе мужчина устроил стрельбу на улице: что известно о злоумышленнике-1

Инцидент произошел на бульваре Оддо. К месту происшествия были направлены правоохранители. В ходе спецоперации они сумели быстро обезвредить и задержать злоумышленника.

О погибших или пострадавших информации не поступало. Вероятнее всего, такое поведение мужчины было спровоцировано семейной ссорой. С терроризмом произошедшее полиция не связывает.

Во французском Марселе мужчина устроил стрельбу на улице: что известно о злоумышленнике-4

# Фотофакт # Стрельба

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