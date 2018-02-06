Наводнение в Индонезии: из-за проливных дождей сошли оползни, есть жертвы

Новости Индонезии. Вышедшая из берегов река в Индонезии затопила провинцию Западная Ява, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Проливные дожди стали причиной схода четырех оползней в разных частях страны. В результате ЧП погибли два человека. Без вести пропали не менее пяти местных жителей. Однако точное их количество пока не установлено. На местах происшествий ведутся поиски выживших.

Тем временем, в Джакарте объявлен наивысший уровень паводковой опасности. Население готовят к эвакуации.