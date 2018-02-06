Масштабная авария в США: на трассе столкнулись несколько десятков автомобилей

Новости США. Чрезвычайное происшествие в американском штате Миссури. На трассе столкнулись десятки автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь может идти о сотне транспортных средств. Среди участников крупнейшего ДТП – легковушки и грузовые фуры. Причиной столь масштабной аварии стали гололёд и плохая видимость. В результате ЧП были травмированы десятки человек. Сейчас помощь им оказывают медики. Один пожилой водитель скончался.

Ситуация на дорогах в штате очень опасная. Только за последние сутки специалисты зафиксировали около 650 столкновений, в которых погибли пять местных жителей.