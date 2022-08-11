Митингующие в Аргентине требуют встречи с министром экономики

Новости Аргентины. В Аргентине не прекращаются протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты требуют встречи с министром экономики.

Страна находится в состоянии затяжного экономического кризиса. Тысячи людей недовольны растущей инфляцией. Показатель достиг 90 %. Даже имея работу, люди не в состоянии прокормить семью из-за дорожающих продуктов. Кроме того, в стране высокий уровень бедности и безработицы.