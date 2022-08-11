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Митингующие в Аргентине требуют встречи с министром экономики

11 августа 2022 17:03
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Новости Аргентины. В Аргентине не прекращаются протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты требуют встречи с министром экономики.  

Митингующие в Аргентине требуют встречи с министром экономики-1

Страна находится в состоянии затяжного экономического кризиса. Тысячи людей недовольны растущей инфляцией. Показатель достиг 90 %. Даже имея работу, люди не в состоянии прокормить семью из-за дорожающих продуктов. Кроме того, в стране высокий уровень бедности и безработицы.  

Многочисленные акции протеста проходят и в Сербии. Подробности.  

# Акции протеста # Новости Аргентины # Фотофакт

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