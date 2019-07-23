За нарушение – штраф 1000 долларов: котам запретили удалять когти

Новости США. Нью-Йорк стал первым американским штатом, где запретили удалять когти котам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий закон подписал губернатор. Политик заявил, что это негуманная процедура, причиняющая животным сильные страдания, а потому от нее нужно избавиться.

Теперь для нарушителей закона предусмотрено внушительное наказание – штраф в размере 1000 долларов. Эту меру поддержали многие зоозащитники. Подобный законопроект планируют ввести и в других штатах США.