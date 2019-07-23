Вероятно, был неисправен обогреватель: число жертв пожара в лагере под Хабаровском увеличилось до трёх

Новости России. Число погибших в результате пожара в детском палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до трех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один ребенок погиб на месте трагедии.

Позже стало известно о смерти еще двоих девочек. Они скончались в больнице. Еще один мальчик остается в реанимации. Он помогал вытаскивать детей из огня, так как немногие понимали происходящее.

Напомним, пожар произошел ночью. Всего в кемпинге находилось 189 детей. Предположительная версия ЧП – неисправность одного из обогревателей, которым отапливался лагерь. Точные причины трагедии выясняются. Возбуждено уголовное дело.