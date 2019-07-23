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Вероятно, был неисправен обогреватель: число жертв пожара в лагере под Хабаровском увеличилось до трёх

23 июля 2019 11:13
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Новости России. Число погибших в результате пожара в детском палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до трех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один ребенок погиб на месте трагедии.

Вероятно, был неисправен обогреватель: число жертв пожара в лагере под Хабаровском увеличилось до трёх-1

Позже стало известно о смерти еще двоих девочек. Они скончались в больнице. Еще один мальчик остается в реанимации. Он помогал вытаскивать детей из огня, так как немногие понимали происходящее.

Напомним, пожар произошел ночью. Всего в кемпинге находилось 189 детей. Предположительная версия ЧП – неисправность одного из обогревателей, которым отапливался лагерь. Точные причины трагедии выясняются. Возбуждено уголовное дело.

Вероятно, был неисправен обогреватель: число жертв пожара в лагере под Хабаровском увеличилось до трёх-4

# Пожар

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