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Александр Лукашенко поздравил президента Египта с Днём революции

23 июля 2019 11:57
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Новости Египта. В Египте отмечают национальный праздник – День революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 июля 1952 года в стране произошел военный переворот, в ходе которого была свергнута монархия и установлена республика.

Александр Лукашенко поздравил президента Египта с Днём революции-1

Годовщина этого события является в Египте официальным выходным и важнейшим светским событием. Отмечается речами, военными парадами и концертами.

С национальным праздником президента Арабской Республики поздравил Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Абдель Фаттах аль-Сиси # Фотофакт

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