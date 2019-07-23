Александр Лукашенко поздравил президента Египта с Днём революции

Новости Египта. В Египте отмечают национальный праздник – День революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 июля 1952 года в стране произошел военный переворот, в ходе которого была свергнута монархия и установлена республика.
Новости Египта. В Египте отмечают национальный праздник – День революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 июля 1952 года в стране произошел военный переворот, в ходе которого была свергнута монархия и установлена республика.
Годовщина этого события является в Египте официальным выходным и важнейшим светским событием. Отмечается речами, военными парадами и концертами.
С национальным праздником президента Арабской Республики поздравил Александр Лукашенко.