Более 200 тысяч человек протестуют в столице Пуэрто-Рико, требуя отставки губернатора

Новости Пуэрто-Рико. Более 200 тысяч человек вышли на акцию протеста в столице Пуэрто-Рико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители требуют отставки губернатора страны.

Недовольство граждан вызвала электронная переписка Рикардо Росселло, в которой политик употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к известным культурным и политическим деятелям.

Переписка была опубликована неделей ранее, и часть команды Росселло уже находится под следствием за многочисленные случаи злоупотребления властью.