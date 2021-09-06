За нарушение санитарных норм полиция Бразилии остановила футбольный матч с Аргентиной. Игроков ловили прямо на поле

Новости Бразилии. Полиция остановила отборочный матч чемпионата мира между Бразилией и Аргентиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На седьмой минуте на поле вышли правоохранители и попытались задержать четырех аргентинских игроков из-за нарушения санитарных норм. Согласно им, граждане, въезжающие в Бразилию из Великобритании, Индии и ЮАР, должны пройти двухнедельный карантин. Однако предполагается, что спортсмены при въезде сообщили ложные сведения, чтобы избежать самоизоляции.