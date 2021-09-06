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За нарушение санитарных норм полиция Бразилии остановила футбольный матч с Аргентиной. Игроков ловили прямо на поле

06 сентября 2021 12:35
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Новости Бразилии. Полиция остановила отборочный матч чемпионата мира между Бразилией и Аргентиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За нарушение санитарных норм полиция Бразилии остановила футбольный матч с Аргентиной. Игроков ловили прямо на поле-1

На седьмой минуте на поле вышли правоохранители и попытались задержать четырех аргентинских игроков из-за нарушения санитарных норм. Согласно им, граждане, въезжающие в Бразилию из Великобритании, Индии и ЮАР, должны пройти двухнедельный карантин. Однако предполагается, что спортсмены при въезде сообщили ложные сведения, чтобы избежать самоизоляции.

За нарушение санитарных норм полиция Бразилии остановила футбольный матч с Аргентиной. Игроков ловили прямо на поле-4

Сборная Аргентины покинула поле и вынужденно вернулась на родину. Дальнейшая судьба команды будет зависеть от дисциплинарного комитета FIFA.

# Коронавирус # Фотофакт

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